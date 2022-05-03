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    Rusya Ukrayna'nın Donetsk kentini vurdu

    Rus ordusunun hedef aldığı Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde yapılan saldırılarda en az 9 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
    • 03.05.2022 - 15:39
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    Rusya Ukrayna'nın Donetsk kentini vurdu

    Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat tarihinde başlattığı saldırılar şiddetini daha da artırdı.

    Sadece askeri noktaları değil, sivil alanları da hedef alan Rusya, Ukrayna’nın Donetsk bölgesini vurdu.

    "En az 9 kişi hayatını kaybetti"

    Saldırı ile ilgili paylaşım yapan Donetsk Bölge Valisi Pavlo Kyrylenko şu ifadeleri kullandı:

    "Rusya’nın, Donetsk bölgesini hedef almasının ardından en az 9 kişi hayatını kaybetti. Rusya’nın topraklarımızda gerçekleştirdiği savaş suçlarını incelikle kaydediyoruz."

    Öte yandan; Dün, Rus ordusu tarafından Odessa kentine düzenlenen füze saldırısında aralarında 15 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmişti.

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