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Rusya Ukrayna'nın Donetsk kentini vurdu
Rus ordusunun hedef aldığı Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde yapılan saldırılarda en az 9 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
- 03.05.2022 - 15:39
Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat tarihinde başlattığı saldırılar şiddetini daha da artırdı.
Sadece askeri noktaları değil, sivil alanları da hedef alan Rusya, Ukrayna’nın Donetsk bölgesini vurdu.
"En az 9 kişi hayatını kaybetti"
Saldırı ile ilgili paylaşım yapan Donetsk Bölge Valisi Pavlo Kyrylenko şu ifadeleri kullandı:
"Rusya’nın, Donetsk bölgesini hedef almasının ardından en az 9 kişi hayatını kaybetti. Rusya’nın topraklarımızda gerçekleştirdiği savaş suçlarını incelikle kaydediyoruz."
Öte yandan; Dün, Rus ordusu tarafından Odessa kentine düzenlenen füze saldırısında aralarında 15 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmişti.