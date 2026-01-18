Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısında Beslan kentinde 3 kişi yaralandı

- Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti Başkanı Sergey Menyaylo, Ukrayna'nın Beslan kentinde İHA saldırısı düzenleyerek 3 kişiyi yaraladığını açıkladı.
- İHA parçalarının düşmesi sonucu bir bina hasar gördü ve ikisi çocuk 3 kişi yaralandı; hayati tehlikeleri bulunmuyor.
- Ayrıca, Rusya Savunma Bakanlığı, bu süre zarfında Ukrayna'ya ait 63 İHA'nın düşürüldüğünü bildirdi.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, bir saldırı haberi daha Rusya tarafından bildirildi.
Menyaylo, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti.
"İKİSİ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI"
Vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu Beslan kentindeki çok katlı bir binanın hasar gördüğünü kaydeden Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti Başkanı Sergey Menyaylo, "İkisi çocuk 3 kişi yaralandı. Hayati tehlikeleri yok." ifadelerini kullandı.
70 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Basında, binadan 70 kişinin tahliye edildiği, olay yerinde acil durum servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
63 İHA DÜŞÜRÜLDÜ
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise dün yerel saatle 23.00'ten bugün 07.00'ye kadar Ukrayna'ya ait 63 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü belirtilerek, "Bunlardan 6'sı Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti üzerinde vuruldu." ifadesi yer aldı.