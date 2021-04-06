Rusya ve ABD, Ukrayna'daki durumu görüştü

Donbas bölgesinde yaşananlar masaya yatırılırken, Moskova'dan yapılan açıklamada, "Amerikan tarafına neler olduğunu detaylı şekilde anlattık" denildi.

Ukrayna-Rusya hattında gerginlik yaşanıyor.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde dün Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

MOSKOVA İLE WASHINGTON'DAN DONBAS TEMASI

Yaşananlar üzerine Rusya ile ABD arasında görüşme gerçekleştirildi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD yetkilileriyle Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesindeki durumu görüştüklerini bildirdi.

Rus TASS haber ajansına konuşan Ryabkov, Ukrayna-Rusya sınırındaki gerginlikle ilgili açıklamalarda bulundu.

"NELER OLDUĞUNU DETAYLI ANLATTIK"

Ryabkov, ABD yetkilileri ile bu konuda görüşmeler yaptıklarını aktararak, "ABD yönetimi ile Donbas'taki durumla ilgili temaslarımız oldu. Amerikan tarafına neler olduğunu detaylı şekilde anlattık." dedi.

Ukrayna ile ABD'nin, bu bölgede "kışkırtıcı" eylemlerde bulunduğunu belirten Ryabkov, "Washington, bu eş güdümlü siyasetin sonuçlarından endişelenmelidir." ifadesini kullandı.

UKRAYNA-RUSYA SINIRINDAKİ GERGİNLİK

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.