Rusya ve BAE, BM'yi acil toplantıya çağırdı
AA & Ensonhaber

İsrail'in, Hamas'ın Aksa Tufanı baskınını bahane ederek Gazze'de başlattığı sivil katliam 11. gününü doldururken yine bir hastane, İsrail ordusu tarafından vuruldu.

İçinde binden fazla hasta, hasta yakını, doktor ve sığınmacının olduğu öğrenilen el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıda bine yakın insanın hayatını kaybettiği açıklandı.

Rusya ve BAE'den BM'ye acil toplantı çağrısı

Yaşanan son gelişmenin ardından Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşmiş Milletler'i acil toplantıya çağırdı.

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