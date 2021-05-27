Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında 1 Ukrayna askeri öldü

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ayrılıkçılar tarafından kendilerine ateş açıldığını bildirdi.

Ukrayna ile Rusya arasında gerilim bir kez daha tırmandı.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu, 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

AYRILIKÇILAR ATEŞ AÇTI

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcilerinin konuya ilişkin bilgilendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu Novotoşkivske bölgesinde 1 Ukrayna askerinin öldüğü bildirildi.

KAPSAMLI ATEŞKES KARARI

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.