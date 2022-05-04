Rusya: Yarın Azovstal'dan sivil tahliye koridoru açacağız

Rusya Savunma Bakanlığı, 3 gün boyunca belirlenen saatlerde çatışmaların duracağı ve siviller için insani koridor açılacağı bilgisini verdi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle bir çok sivil yaşadıkları bölgelerden ayrılmak zorunda kaldı.

Hala süren çatışmalar sivillerin tahliyesini zorlaştırırken insani koridor meselesi ön plana çıkıyor.

Tahliye koridoru açılacak

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus yönetiminin insani ilkelere dayalı olarak aldığı karar gereği Azovstal sahasında tahliye koridoru açılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri 5, 6 ve 7 Mayıs’ta Moskova saati ile 08.00’den 18.00’e Azovstal Metalurji Fabrikası sahasından işçi, kadın ve çocuklardan oluşan sivillerin tahliyesi için insani koridor açıyor." ifadesi kullanıldı.





Rus askeleri güvenli mesafeye çekilecek

Kiev yönetimi tarafından bunun bir kez daha açıklandığı kaydedilen açıklamada, Rus askeri birliklerin ve ayrılıkçı güçlerin tek taraflı olarak çatışmaları durduracağı, güvenli mesafeye çekileceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, tahliye edilecek sivillerin gerek Rusya Federasyonu topraklarına gerekse de Kiev yönetiminin kontrolündeki istediği bölgelere gitmesine izin verileceği bildirildi.

AA'nın haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı dün Mariupol’de Azovstal Metalürji Fabrikası’nda tahliyeler nedeniyle uygulanan ateşkesi ihlal eden Ukrayna güçlerine yönelik saldırı başlattıklarını duyurmuştu.



