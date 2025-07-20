Rusya'da 6,7 büyüklüğünde deprem

Rusya'nın Uzak Doğu federal bölgesinde deprem olduğu açıklandı.

Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), bugün Kamçatka bölgesi kıyılarına yakın bir noktada gerçekleştiğini bildirirken, depremin büyüklüğünü ise 6,7 olarak açıkladı.

6,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

GFZ'nin paylaştığı bilgilere göre, sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

GFZ, depreme ilişkin yaptığı ilk bildirimde sarsıntının büyüklüğünü 6,2 olarak açıklamıştı.

Depremin büyüklüğü daha sonra önce 6,6, ardından 6,7 olarak revize edildi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) da depremin büyüklüğünü 6,7 olarak açıkladı.

CAN VEYA MAL KAYBI BİLİNMİYOR

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremde can veya mal kaybı olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi verilmedi.