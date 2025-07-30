Rusya'da 8.8 büyüklüğünde deprem: Tsunaminin Japonya'ya ilk ulaştığı anlar

Rusya, bugün beşik gibi sallandı...

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya'ın Kamçatka Yarımadası açıklarında Türkiye saati ile 02.24'te 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yerin 20.7 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından Rusya, Japonya, Meksika ve ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaleti, Pasifik Okyanusu kıyıları ile Pasifik Adaları'na yönelik tsunami uyarısı yapıldı.

Depremin ardından Rusya ve Japonya’nın pasifik kıyıları ile Pasifik Adaları’nda dalga boyunun 3 metreyi bulabileceği belirtildi.

JAPONYA'DA TSUNAMİNİN İLK ANLARI

Kamçatka Depremi’nden sonra beklenen tsunami, Japonya kıyılarında etkili olmaya başladı.

Japonya’ya ulaşan tsunaminin ilk anları da kaydedildi.

Yerel yetkilerden alınan bilgilere göre, depremin etkilediği bölgelerde birçok yerleşim yerinin tahliye edildiği öğrenildi.

RUSYA'DA TUSUNAMİ: LİMAN KENTİ SULAR ALTINDA KALDI

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin yankıları sürerken, felaketin bilançosu netleşmeye başladı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada deprem sonrasında oluşan tsunaminin yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı Severo-Kurilsk liman kentinin bazı kısımlarını sular altında bıraktığı bildirildi.

Yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgaların gözlendiğini aktarılırken, bazı yapılarda maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

Riskli bölgelerde yaşayan sakinlerin yüksek alanlara tahliye edildiği, yaralılara tıbbi destek sağlandığı ifade edildi.