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    Rusya'da anne çocuğunu düşen kar kütlesinden son anda kurtardı

    Çatıdan düşen karların altında kalmaktan saniyelerle kurtulan çocuğun o anları kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2021 - 12:52
    • Güncelleme : 20.03.2021 - 14:01
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    Rusya'da anne çocuğunu düşen kar kütlesinden son anda kurtardı

    Rusya'da karlı havanın tadını çıkarmak için annesiyle dışarıya çıkan çocuk ölümden döndü.

    Bölgedeki bir apartmanın çatısında biriken kar kütlesi, yerdeki karlarla oynayan çocuğun üzerine düştü.

    ANNESİ SANİYELERLE KURTARDI

    Durumu son anda fark eden anne ise çocuğunu kucaklayarak yolun diğer tarafına koştu. Çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülenen korku dolu o anlar yürekleri ağza getirdi.

    Rusya'da anne çocuğunu düşen kar kütlesinden son anda kurtardı

    Rusya da anne çocuğunu düşen kar kütlesinden son anda kurtardı #1

    Rusya da anne çocuğunu düşen kar kütlesinden son anda kurtardı #2

    Rusya da anne çocuğunu düşen kar kütlesinden son anda kurtardı #3

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