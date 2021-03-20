Çatıdan düşen karların altında kalmaktan saniyelerle kurtulan çocuğun o anları kameraya yansıdı.

Rusya'da karlı havanın tadını çıkarmak için annesiyle dışarıya çıkan çocuk ölümden döndü.

Bölgedeki bir apartmanın çatısında biriken kar kütlesi, yerdeki karlarla oynayan çocuğun üzerine düştü.

ANNESİ SANİYELERLE KURTARDI

Durumu son anda fark eden anne ise çocuğunu kucaklayarak yolun diğer tarafına koştu. Çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülenen korku dolu o anlar yürekleri ağza getirdi.

Rusya'da anne çocuğunu düşen kar kütlesinden son anda kurtardı