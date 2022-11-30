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    Rusya'da AVM yangını

    Krasnoyarsk bölgesinde bulunan alışveriş merkezinde elektrik hattından kaynaklanan bir yangın çıktı. Yangın sonucunda bina kullanılamaz hale geldi.
    • 30.11.2022 - 14:58
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 15:00
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    Rusya'da AVM yangını

    Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesindeki alışveriş merkezinde dehşet anları yaşandı.

    Gece saatlerinde yaşanan olayda, AVM alevlere teslim oldu.

    Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri, 60 personel ve 18 itfaiye aracı yangına müdahale etti.

    Merkez küle döndü

    Saatler süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, alışveriş merkezinin büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

    Alışveriş merkezinin yemek katında başladığı belirtilen yangının, elektrik hattından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

    Ölü ve yaralı yok

    Yangının AVM boşken çıkması nedeniyle ölü ve yaralı kaydedilmezken, çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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