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Rusya'da AVM yangını
Krasnoyarsk bölgesinde bulunan alışveriş merkezinde elektrik hattından kaynaklanan bir yangın çıktı. Yangın sonucunda bina kullanılamaz hale geldi.
- 30.11.2022 - 14:58
- Güncelleme : 30.11.2022 - 15:00
Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesindeki alışveriş merkezinde dehşet anları yaşandı.
Gece saatlerinde yaşanan olayda, AVM alevlere teslim oldu.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri, 60 personel ve 18 itfaiye aracı yangına müdahale etti.
Merkez küle döndü
Saatler süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, alışveriş merkezinin büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi.
Alışveriş merkezinin yemek katında başladığı belirtilen yangının, elektrik hattından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Ölü ve yaralı yok
Yangının AVM boşken çıkması nedeniyle ölü ve yaralı kaydedilmezken, çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.