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    Rusya'da bir yaya, ezilmekten kıl payı kurtuldu

    Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, saniyelerle ölümden döndü.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2020 - 14:37
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    Rusya'da bir yaya, ezilmekten kıl payı kurtuldu

    Rusya'da yürekleri ağza getiren bir an yaşandı.

    Saratov şehrinde bir yaya, karşıdan karşıya geçmek istediği sırada ölümden döndü.

    Yaya geçidi çizgisi üzerinde yürümeye başlayan kadın, o sırada hızla yaklaşan aracı farketmedi.

    ARACIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

    Hem araç sürücüsünün hem de kadının son anda yaptığı hamle, olası bir feci kazayı önledi.

    O anlar, başka bir araç kamerasından saniye saniye görüntülendi.

    Rusya'da bir yaya, ezilmekten kıl payı kurtuldu ViDEO

    Rusya da bir yaya, ezilmekten kıl payı kurtuldu #1

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