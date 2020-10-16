Rusya'da bir yaya, ezilmekten kıl payı kurtuldu

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, saniyelerle ölümden döndü.

Rusya'da yürekleri ağza getiren bir an yaşandı.

Saratov şehrinde bir yaya, karşıdan karşıya geçmek istediği sırada ölümden döndü.

Yaya geçidi çizgisi üzerinde yürümeye başlayan kadın, o sırada hızla yaklaşan aracı farketmedi.

ARACIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Hem araç sürücüsünün hem de kadının son anda yaptığı hamle, olası bir feci kazayı önledi.

O anlar, başka bir araç kamerasından saniye saniye görüntülendi.

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