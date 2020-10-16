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- Rusya'da bir yaya, ezilmekten kıl payı kurtuldu
Rusya'da bir yaya, ezilmekten kıl payı kurtuldu
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, saniyelerle ölümden döndü.
- Haber Merkezi
- 16.10.2020 - 14:37
Rusya'da yürekleri ağza getiren bir an yaşandı.
Saratov şehrinde bir yaya, karşıdan karşıya geçmek istediği sırada ölümden döndü.
Yaya geçidi çizgisi üzerinde yürümeye başlayan kadın, o sırada hızla yaklaşan aracı farketmedi.
ARACIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Hem araç sürücüsünün hem de kadının son anda yaptığı hamle, olası bir feci kazayı önledi.
O anlar, başka bir araç kamerasından saniye saniye görüntülendi.
Rusya'da bir yaya, ezilmekten kıl payı kurtuldu ViDEO