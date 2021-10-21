Rusya’da cezaevi içinde uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı

Rusya'da cezaevi içerisinde tasmasında uyuşturucu madde taşıyan kedi yakalandı.

İvanovo Bölgesi’ndeki 4 Numaralı Hapishane'de gardiyanlar, boynundaki tasmayla uyuşturucu madde taşıyan bir kedi yakaladı.

TASMASI, GARDİYANLARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Rusya Federal Cezaevi Servisi’nin (FSIN) İvanovo Bölgesi Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, 4 Numaralı Hapishane içerisinde gezinen kedinin tasmasında bulunan maddenin gardiyanların dikkatini çektiği ve yapılan incelemede tasmadaki maddenin 5,91 gram ağırlığında esrar olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

KEDİ, GARDİYANLARIN ELİNDEN KAÇTI

Hapishanede yaşanan ilginç olayın ardından tutanak tutulurken uyuşturucu sevkiyatında kullanılan kedi, gardiyanların kapattığı odadan kaçtı. İvanovo Bölge Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Rusya Federal Cezaevi Servisi de aynı yönde soruşturma başlatıldığını ve kedinin uyuşturucu maddeyi hangi mahkum veya mahkumlara götürdüğü konusunda araştırma başlatıldığını duyurdu.

MAHKUMLAR, KEDİLERE KURYELİK YAPTIRIYOR

Rusya’da daha önce de kediler, cezaevleri içerisine uyuşturucu madde taşımak için mahkumlar tarafından gizlice kullanılmıştı.