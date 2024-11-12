Rusya'da çocuksuzluk propagandası yapmayı yasaklayan tasarı kabul edildi

AA

Tüm dünyada hızla azalan genç nüfus, ülkeleri alarma geçirdi.

Bu kapsamda, Rusya Duma'da yapılan genel kurul toplantısında, çocuk sahibi olmama ideolojisinin propagandasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Genel kurul toplantısında, çocuk sahibi olmama ideolojisinin propagandasını yasaklayan yasa tasarısı onaylandı.

TESPİT EDİLİP CEZA VERİLECEK

Karara göre, çocuksuzluk propagandası yapan kişiler ve kuruluşlar tespit edilerek, bunlara ceza kesilecek.

Yasa gereği memurlar dışındaki kişiler 100 bin ruble (yaklaşık 1000 dolar), memurlar 200 bin ruble (2 bin dolar), tüzel kişiler ise 800 bin rubleye (8 bin dolar) kadar para cezasına çarptırılacak.

KURULUŞLARIN 90 GÜNE KADAR FAALİYETLERİ DURDURULACAK

Propagandanın medya araçlarıyla yapılması halinde ise 5 milyona (51 bin dolar) kadar para cezası kesilecek veya bunu yapan kuruluşun 90 güne kadar faaliyetleri durdurulacak.

Söz konusu yasanın kabul edilme amacı ise, geleneksel aile değerlerinin korunması olduğu kaydedildi.