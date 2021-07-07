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- Rusya'da Estonya'nın St. Petersburg Konsolosu gözaltına alındı
Rusya'da Estonya'nın St. Petersburg Konsolosu gözaltına alındı
FSB, Estonya'nın St. Petersburg Konsolosu Mart Latte'yi "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi.
- AA
- 07.07.2021 - 05:38
Rusya ve Estonya arasında konsolos gerilimi yaşanıyor.
Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB), Estonya'nın St. Petersburg Konsolosu Mart Latte'yi "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi.
"SUÇÜSTÜ YAKALANDI"
FSB'den yapılan açıklamada, Latte'nin, ismi açıklanmayan bir Rus vatandaşından gizli bilgiler alırken "suçüstü yakalandığı" iddia edildi.
Latte'nin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Bu faaliyet, diplomatik çalışan statüsüyle uyumsuz ve Rusya Federasyonu'na karşı açıkça düşmanca niteliktedir." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Latte'ye yönelik gerekli işlemlerin uygulanacağı bildirildi.