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Rusya’da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı

Rusya’da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı

Tüm dünyada olduğu gibi Rusya’da da koronavirüse (Covid-19) karşı aşı üretme çalışmaları devam ediyor