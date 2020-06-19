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    Rusya’da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı

    Rusya’da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı

    Tüm dünyada olduğu gibi Rusya’da da koronavirüse (Covid-19) karşı aşı üretme çalışmaları devam ediyor
    • DHA
    • 19.06.2020 - 01:21
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    Rusya’da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında 450 binden fazla insan hayatını kaybetti. Vaka sayılarının yeniden arttığı bazı ülkelerde önlemler artırılırken, birçok ülke de virüse karşı aşı çalışmalarını sürdürüyor.

    Türkiye ile birlikte ortak aşı çalışması da yürüten Rusya'da ilk aşı adayı, gönüllülerde denenmeye başladı.

    50 KİŞİ ÜZERİNDE DENENDİ

    İlk klinik deneylere ilişkin görüntüler ise Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Zvezda TV kanalında yayınlandı. Gönüllü kişilerin aşı denemelerinden 2 hafta önce karantinaya alındığı ve aşının yapılmasının ardından herhangi bir şikayette bulunmadıkları aktarıldı. Aşı denemelerinin 50 kişi üzerinde yapıldığı belirtildi.

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