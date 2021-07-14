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- Rusya'da kanatlı planör yüksek gerilim hattına takıldı: 2 yaralı
Rusya'da kanatlı planör yüksek gerilim hattına takıldı: 2 yaralı
- İHA
- 14.07.2021 - 08:06
- Güncelleme : 14.07.2021 - 08:17
Rusya'nın Novgorod Bölgesi'ne bağlı Pestovsky kentinde kanatlı planör, pilotun kontrolü kaybetmesi ile yere sert iniş yaptı.
Sert inişin ardından yeniden havalanan planör, bölgedeki yüksek gerilim hattına takıldı.
Kazada planörde bulunan 2 kişi, elektrik akımına kapılarak yaralandı. Yaralıların kaldırıldığı hastane tarafından yapılan açıklamada, planörün pilotunun durumunun ağır olduğu, yolcunun ise durumun iyi olduğu aktarıldı.
2 BİN KONUT ELEKTRİKSİZ KALDI
Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, planörün düştüğü yerden kaldırıldığı ve düşüş nedeni ile ilgili teknik inceleme yapılacağı duyuruldu.
Planörün yüksek gerilim hatlarına takılması nedeniyle bölgedeki 2 bin konuta elektrik verilemediği ve bu sorunun giderilmesi için elektrik şirketi çalışanları tarafından çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Rusya'da kanatlı planör yüksek gerilim hattına takıldı ViDEO