Rusya'da koronavirüs vaka sayısı ve can kaybı artıyor

Rusya'da son 24 saatte 32 bin 196 kişide virüs tespit edilirken, toplam vaka sayısı 7 milyon 925 bin 176'ya çıktı. 999 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 221 bin 313'e yükseldi.

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken, aşılama çalışmaları sürüyor.

Virüsten kurtulmak için en etkili silah aşı olurken, bazı ülkelerde ise vaka sayısı ve can kaybı yeniden artışa geçti.

Bu ülkelerden birisi olana Rusya'da can kaybı salgın başından bu yana zirveyi gördü ve 999 kişi hayatını kaybetti.

KISA VADELİ SALGIN TEDBİRLERİ YOLDA

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 6 bin 631 artarak 1 milyon 706 bin 129'a, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı da 70 artışla 30 bin 21'e çıktı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptığı yazılı açıklamada, kentte kısa vadeli salgın tedbirlerinin alınabileceğini belirtti. Sobyanin, aşılama kampanyası düzenleyeceklerini duyurdu.

43 MİLYON KİŞİ AŞILANDI

Rusya'nın bölgelerinde, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla salgın durumuna göre virüse karşı önlemler alınıyor. Koronavirüs durumu kötüleşen bölgelerde, barkod sistemi devreye giriyor.

İlk koronavirüs vakasının 31 Ocak 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölümün de 19 Mart 2020'de kaydedildiği ülkede, dün vaka sayısı 28 bin 717, can kaybı da 984 olarak açıklanmıştı. Koronavirüse karşı kitlesel aşılama sürecinin 18 Ocak'ta başladığı Rusya'da şimdiye kadar 43 milyon kişinin aşılandığı bildirilmişti.