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    Rusya'da koronavirüse karşı dev kaleyi ateşe verdiler

    Baharın müjdecisi anlamına gelen Maslenitsa Bayramı kutlamalarında 24 metre yükseklikteki ağaç dallarından yapılmış dev kale yeni tip koronavirüse karşı mücadele temasıyla yakıldı.
    • İHA
    • 14.03.2021 - 11:42
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    Rusya'da koronavirüse karşı dev kaleyi ateşe verdiler

    Rusya’da baharı karşılamak için kutlanan Maslenitsa Bayramı renkli görüntüler oluşturdu.

    Kaluga bölgesindeki "Nikola-Lenivets" sanat parkında düzenlenen kutlamaların teması bu yıl korona virüsle mücadele oldu.

    SALGINA KARŞI KALEYİ YAKTILAR

    Bayram için inşa edilen 24 metre yüksekliğindeki dev kale meşalelerle yakıldı. Parkın ortasındaki kale ateşe verildikten kısa bir süre sonra alev topuna döndü.

    Rusya’nın birçok televizyon kanalı bu organizasyonu canlı yayınlarken, kiliselerde koronavirüs salgınının yok olması için dualar edildi.

    Rusya da koronavirüse karşı dev kaleyi ateşe verdiler #1

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    Rusya da koronavirüse karşı dev kaleyi ateşe verdiler #9

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