Rusya'da koronavirüse karşı dev kaleyi ateşe verdiler

Baharın müjdecisi anlamına gelen Maslenitsa Bayramı kutlamalarında 24 metre yükseklikteki ağaç dallarından yapılmış dev kale yeni tip koronavirüse karşı mücadele temasıyla yakıldı.

Rusya’da baharı karşılamak için kutlanan Maslenitsa Bayramı renkli görüntüler oluşturdu.

Kaluga bölgesindeki "Nikola-Lenivets" sanat parkında düzenlenen kutlamaların teması bu yıl korona virüsle mücadele oldu.

SALGINA KARŞI KALEYİ YAKTILAR

Bayram için inşa edilen 24 metre yüksekliğindeki dev kale meşalelerle yakıldı. Parkın ortasındaki kale ateşe verildikten kısa bir süre sonra alev topuna döndü.

Rusya’nın birçok televizyon kanalı bu organizasyonu canlı yayınlarken, kiliselerde koronavirüs salgınının yok olması için dualar edildi.

































