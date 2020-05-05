Rusya'da koronayla savaşan doktorların ölümü şüphe uyandırdı

Rusya'da pencereden düşen 3 sağlık çalışanından 2'sinin hayatını kaybetmesi, "doktorlar iş yükü ve psikolojik baskı yüzünden intihar ediyor" iddialarını gündeme getirdi.

Rusya'da 155 bin 370 koronavirüs vakası görülürken, salgına yakalanan 1451 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede koronavirüse karşı en ön safta mücadele eden 2 doktorun ölümü soru işaretlerine neden oldu.

ABD basınında çıkan haberlerde, son haftalarda 3 sağlık çalışanının gizemli bir şekilde hastane pencerelerinden düştüğü yazıldı.

2 DOKTOR ÖLDÜ, 1'İ YOĞUN BAKIMDA

Doktorlardan 2'si hayatını kaybederken, diğer doktor hastanede tedavi altına alındı.

Yaralı olan Alexander Shulepov adlı ambulans doktorunun durumunun kritik olduğu belirtildi.

KORONAYA YAKALANAN DOKTOR PENCEREDEN DÜŞTÜ

CNN International'ın haberine göre, koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Shulepov'un, Novousmanskaya Hastanesi'nin ikinci katındaki pencereden düştüğü kaydedildi.

"ÇALIŞMAYA ZORLANDI" İDDİASI

Yaşanan bu gelişmenin ardından gözler, Rusya'da koronavirüs salgını döneminde doktorların ve tıp uzmanlarının çalışma koşullarına çevrildi.

Shulepov'un mesai arkadaşı Alexander Kosyakin, test sonucu pozitif çıkan meslektaşının çalışmaya zorlandığını öne sürdü ve ekledi:

"TABURCU OLMAYA HAZIRLANIYORDU"

"Bildiğim kadarıyla Shulepov'un durumu ciddi ve yoğun bakım ünitesinde. Onunla en son 30 Nisan'da konuştum. İyi hissediyordu.

Hastaneden taburcu olmaya hazırlanıyordu. Tüm bunların hepsi aniden oldu. Neden ve ne için olduğu belli değil, o kadar çok soru var ki benim bile cevabım yok."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kosyakin, daha önce söz konusu hastaneyi koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle eleştirmişti.

Rus yetkililer, yaşananlarla ilgili inceleme başlattı.