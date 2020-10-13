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- Rusya'da motosiklet sürücüsü, açık köprüden aşağı düştü
Rusya'da motosiklet sürücüsü, açık köprüden aşağı düştü
Rusya'da motosiklet sürücüsü, geçmek üzere olduğu köprünün açılmış olduğunu fark etmeyince düşerek hayatını kaybetti.
- DHA
- 13.10.2020 - 05:06
- Güncelleme : 13.10.2020 - 05:43
Görenleri hayrete düşüren kaza, Rusya’nın St. Petersburg kentinde yaşandı. Motosikletli kişi, açılmış köprüyü ve kendisini uyaran görevliyi geç fark edince frene basmasına rağmen duramayarak, köprüdeki boşluğa düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
Rus medyası, kaza yapan kişinin Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanı olduğunu ve kazada yaşamını yitirdiğini duyurdu.