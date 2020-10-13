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    Rusya'da motosiklet sürücüsü, açık köprüden aşağı düştü

    Rusya'da motosiklet sürücüsü, geçmek üzere olduğu köprünün açılmış olduğunu fark etmeyince düşerek hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 13.10.2020 - 05:06
    • Güncelleme : 13.10.2020 - 05:43
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    Rusya'da motosiklet sürücüsü, açık köprüden aşağı düştü

    Görenleri hayrete düşüren kaza, Rusya’nın St. Petersburg kentinde yaşandı. Motosikletli kişi, açılmış köprüyü ve kendisini uyaran görevliyi geç fark edince frene basmasına rağmen duramayarak, köprüdeki boşluğa düştü.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Rus medyası, kaza yapan kişinin Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanı olduğunu ve kazada yaşamını yitirdiğini duyurdu.

    Rusya'da motosiklet sürücüsü, açık köprüden aşağı düştü

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