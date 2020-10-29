Rusya’da Müslümanlar, Emmanuel Macron’u protesto etti

Moskova'da toplanan grup, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Charlie Hebdo dergisi karşıtı sloganlar attı.

Rusya’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Fransız dergisi Charlie Hebdo’nun Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı tavrı protesto edildi.

Başkent Moskova’da Fransa Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup Müslüman, protesto gösterisi düzenledi.

MOSKOVA'DA MACRON VE CHARLIE HEBDO KARŞITI PROTESTO

Macron ve Charlie Hebdo dergisi karşıtı sloganlar atan grup, daha sonra ellerinde pankartlarla tek kişilik protesto eylemleri yaptı.

Polis, gösteriler esnasında Büyükelçilik binası etrafında güvenlik önlemi aldı.

FRANSA'DA TEPKİ ÇEKEN HAREKETLER

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması ve Fransız dergisi Charlie Hebdo’nun Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerinin binaların duvarlarına yansıtılması İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.