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    Rusya’da Müslümanlar, Emmanuel Macron’u protesto etti

    Moskova'da toplanan grup, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Charlie Hebdo dergisi karşıtı sloganlar attı.
    • AA
    • 29.10.2020 - 16:06
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 16:07
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    Rusya’da Müslümanlar, Emmanuel Macron’u protesto etti

    Rusya’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Fransız dergisi Charlie Hebdo’nun Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı tavrı protesto edildi.

    Başkent Moskova’da Fransa Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup Müslüman, protesto gösterisi düzenledi.

    MOSKOVA'DA MACRON VE CHARLIE HEBDO KARŞITI PROTESTO

    Macron ve Charlie Hebdo dergisi karşıtı sloganlar atan grup, daha sonra ellerinde pankartlarla tek kişilik protesto eylemleri yaptı.

    Polis, gösteriler esnasında Büyükelçilik binası etrafında güvenlik önlemi aldı.

    Rusya’da Müslümanlar, Emmanuel Macron’u protesto etti #1

    FRANSA'DA TEPKİ ÇEKEN HAREKETLER

    Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması ve Fransız dergisi Charlie Hebdo’nun Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerinin binaların duvarlarına yansıtılması İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu.

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

    Rusya’da Müslümanlar, Emmanuel Macron’u protesto etti #2

    Rusya’da Müslümanlar, Emmanuel Macron’u protesto etti #3

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