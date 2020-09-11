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- Rusya’da otobüsle lokomotif çarpıştı: Şoför sağ olarak çıktı
Rusya’da otobüsle lokomotif çarpıştı: Şoför sağ olarak çıktı
Bir lokomotif, hemzemin geçitte otobüse çarptı. Otobüs şoförü feci kazadan, sağ olarak kurtuldu.
- İHA
- 11.09.2020 - 12:53
- Güncelleme : 11.09.2020 - 12:53
Rusya’nın Tver bölgesinde bir otobüs şoförü hemzemin geçide yaklaşıp lokomotifin geldiğini fark etmeyerek, ilerlemeye devam etti.
Test lokomotifi olduğu öğrenilen lokomotif, sert bir şekilde otobüse çarptı.
SADECE SÜRÜCÜ VARDI
Otobüs bir süre sürükledikten sonra rayların dışına çıkıp devrildi. Yaşanan kazanın ardından bölgeye kurtarma ekiplerinin sevk edildiği öğrenilirken, otobüste sadece sürücünün bulunduğu ve sürücünün de kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
Rusya'da lokomotif otobüse çarptı İZLE
Yolcu olmadığı için büyük bir faciadan dönülen kazada, sürücünün burnunun bile kanamadan kurtulması şaşkınlık yarattı.
İFADESİ ALINDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken otobüs şoförünün ifadesinin alındığı ve işlemlerinin devam ettiği açıklandı.