Ryzan kentinde oyuncak tabanca ile soygun yapmak isteyen bir şahsın sakarlıkları, güvenlik kamerasına yansıdı. Şahıs gözaltına alınırken, görüntüler Rusya’da alay konusu oldu.

Rusya'da oyuncak tabancayla soygun yapmak isteyen kişi, yaptığı sakarlıklar sonrasında kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ryazan kentinde soygun yapmak isteyen maskeli kişi, oyuncak tabancasıyla bir dükkana girdi.

İçerideki kadın müşteriyi dışarıya çıkaran şahsın sakarlıkları, kadın kasiyeri cesaretlendirdi.

TEZGAH DEVRİLDİ

Soyguncu, zıplayarak büyük tezgaha atlayınca ağırlığı kaldıramayan tezgah devrildi.

Toparlanan kişi, bu kez de oyuncak tabancasını kasiyere doğrulttu ancak kasiyer kasadaki paraları çıkarırken, tabancanın oyuncak olduğunu anladı.

Bu kez kasanın bulunduğu tezgaha zıplayan soyguncuyu, kasiyer plastik sandalyeyle itti.

Rusya’da, oyuncak tabanca ile soygun girişimi kamerada ViDEO

BIÇAKLA UZAKLAŞTIRMAK İSTEDİ

Sendeleyen kişi, sandalyeyi kasiyerden alarak fırlattı. Daha sonra para kasasına atlayan ve paraları toplayan soyguncuyu, kasiyer eline aldığı bıçakla uzaklaştırmak istedi.

KASAYI DEVİRDİ

Panik olduğu görülen kişi, kasiyeri itip bayılttıktan sonra paraları toplarken bu kez de kasayı devirdi.

Yere saçılan paraları toplayan hırsız, güçsüz düşünce kapıyı açıp kaçmaya bile zorlandı.

GÖZALTINA ALINDI

Kaçmak isteyen soyguncu, kapı önünde bekleyen polisler tarafından anında gözaltına alındı.

Hırsızın, para kasasından yaklaşık 2 bin ruble (350 TL) para aldığı tespit edildi.

Dükkanın güvenlik kamerası görüntüleri, tüm Rusya'nın alay konusu oldu.