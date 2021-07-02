Rusya'da salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybı

Rusya'da salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybı

Rusya'da, 24 saatte 672 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı yaşandı.

Rusya'da, toplumdaki aşı karşıtlığı ve Delta varyantının etkili olması vaka sayılarında artışa neden oluyor.

24 SAATTE 23 BİN VAKA

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte korona vaka sayısı 23 bin 543 artarak toplam 5 milyon 538 bin 142'ye çıktı.

EN YÜKSEK GÜNLÜK CAN KAYBI

Son 24 saatte 672 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana "en yüksek" günlük can kaybına ulaşılan ülkede, toplam ölü sayısı 135 bin 886'ya yükseldi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 7 bin 597 artarak 1 milyon 365 bin 812'ye çıktı.