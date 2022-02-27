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    Rusya'da savaş karşıtı gösterilere sert müdahale

    Rusya'da savaş karşıtı gösterilere sert müdahale

    Rusya'da toplanan yüzlerce kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında yönelik savaş karşıtı pankartlar açarak sloganlar attı. Gösteriler sırasında polisle arbedeler yaşandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.02.2022 - 18:21
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    Rusya'da Moskova ve St. Petersburg başta olmak üzere çeşitli şehirlerde Ukrayna'ya gerçekleştirilen saldırıyı protesto gösterileri dördüncü gününde de devam etti.

    Moskova'daki Puşkin Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında yönelik savaş karşıtı pankartlar açtı ve sloganlar attı.

    SAVAŞA HAYIR EYLEMLERİNE SERT MÜDAHALE

    Polis sayısının, göstericilerden fazla olduğu görülürken, caddeye bazı giriş ve çıkışların polis barikatlarıyla kapatıldığı görüldü.

    St. Petersburg'da da Nevskiy Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişi "Savaşa hayır" sloganı attı. Polisler de protestoların gerçekleştiği bölgeye hoparlörler getirerek yüksek seste müzikle slogan seslerini bastırmaya çalıştı.

    Moskova ve St. Petersburg'un yanı sıra, Yekaterinburg ve Novosibirsk gibi şehirlerde de gösteriler düzenlendi.

    Rusya da savaş karşıtı gösterilere sert müdahale #1

    POLİSLE GÖSTERİCİLER ARASINDA ARBEDE

    Polisle göstericiler arasında zaman zaman arbede çıktı.

    Başkent dahil Rusya'nın çeşitli şehirlerinde 24 Şubat'tan bu yana düzenlenen gösterilerde 1800'den fazla kişi gözaltına alındı.

    Rusya da savaş karşıtı gösterilere sert müdahale #2

    Rusya da savaş karşıtı gösterilere sert müdahale #3

    Rusya da savaş karşıtı gösterilere sert müdahale #4

    Rusya da savaş karşıtı gösterilere sert müdahale #5

    Rusya da savaş karşıtı gösterilere sert müdahale #6

    Rusya da savaş karşıtı gösterilere sert müdahale #7

    Rusya da savaş karşıtı gösterilere sert müdahale #8


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