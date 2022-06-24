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    Rusya'da sert iniş yapan askeri uçakta 4 kişi öldü

    Ryazan kentinde sert şekilde iniş yapan askeri nakliye uçağı alev aldı. Bu esnada uçakta bulunan 4 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de hastaneye kaldırıldı.
    • 24.06.2022 - 12:05
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 13:54
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    Rusya'da sert iniş yapan askeri uçakta 4 kişi öldü

    Rusya'nın batısında bulunan Ryazan kentinde, Ilyushin II-76 tipi askeri nakliye uçağı sert şekilde iniş yaptı.

    Uçağın içerisinde toplamda 9 kişi bulunurken, ihbar üzerine olay bölgesine acil durum ekipleri sevk edildi.

    Uçak alev aldı, 4 kişi öldü

    Rus medyasının bölge yetkililerine dayandırdığı bilgilere göre inişten sonra alev alan uçaktaki 4 kişinin hayatını kaybetti.

    İHA'nın aktarımına göre ise yaralanan 5 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

    Rusya'da sert iniş yapan askeri uçakta 4 kişi öldü 

    Rusya da sert iniş yapan askeri uçakta 4 kişi öldü #1


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