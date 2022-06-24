Ryazan kentinde sert şekilde iniş yapan askeri nakliye uçağı alev aldı. Bu esnada uçakta bulunan 4 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Rusya'nın batısında bulunan Ryazan kentinde, Ilyushin II-76 tipi askeri nakliye uçağı sert şekilde iniş yaptı.

Uçağın içerisinde toplamda 9 kişi bulunurken, ihbar üzerine olay bölgesine acil durum ekipleri sevk edildi.

Uçak alev aldı, 4 kişi öldü

Rus medyasının bölge yetkililerine dayandırdığı bilgilere göre inişten sonra alev alan uçaktaki 4 kişinin hayatını kaybetti.

İHA'nın aktarımına göre ise yaralanan 5 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Rusya'da sert iniş yapan askeri uçakta 4 kişi öldü

