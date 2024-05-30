The Telegraph: Putin'in zaferi, NATO'nun çökmesine neden olabilir Rus ordusunun, diğer NATO ülkelerine saldırabileceği endişesi devam ediyor. İngiliz yayın organı, "Putin'in zaferi, dünyanın en başarılı ittifakını çökertebilir" dedi.

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Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'ya desteğini sürdüren Batı, savaşın gidişatını endişeyle takip ediyor. Putin'in kazanabileceğine ilişkin kaygılar ortaya çıktı.

İngiltere merkezli The Telegraph'ta yayınlanan yazıda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "NATO'yu yok etme planı"ndan bahsedildi.

Rusya'nın Ukrayna karşısında olası bir zaferinin, geri dönüşü olmayan değişiklikleri tetikleyebileceğine dikkat çekildi. Yazıda, "Dünyayı kaosun eşiğine sürükler." yorumu yapıldı.

'NATO çökebilir' uyarısı

"NATO'nun dayanıklılığı düşündüğümüzden daha kırılgan." ifadesine yer verilen analizde, şunlar aktarıldı:

Putin'in zaferi, dünyanın en başarılı ittifakının (NATO) çökmeye başlamasına neden olabilir.



Ukrayna'nın mücadelesi yalnızca kendi varlığı için değil, küresel düzen için de bir mücadele. Avrupa'nın güvenliğinin korunmasıyla ilgili bir durum.

Putin çizgileri aşarsa...

Moskova ve Batı hakkında çeşitli sorular da öne çıkan ayrıntılar arasında bulunuyor:

Ya Putin, Batı'nın tehditlerini sadece yaygara olarak değerlendirerek çizgileri aşmaya cesaret ederse?



Ya Ukrayna düşerse ve bu da Putin'i eski Sovyetler Birliği devletlerine doğru genişlemeye devam etme konusunda cesaretlendirirse?



NATO, kolektif güvenlik taahhüdünü gerçekten yerine getirecek mi? Yoksa bu vaat, içi boş bir söylemden mi ibaret?

Batı'nın endişesi: Rus ordusu, diğer ülkelere de saldırabilir

NATO'nun güçlü olması gerektiği belirtilerek, "Bu güç, yalnızca askeri beceride değil, aynı zamanda kolektif savunmaya olan sarsılmaz bağlılıkta da yatıyor." denildi.

Rusya'nın, Ukrayna'dan sonra Baltık ülkeleri veya Polonya gibi NATO müttefiklerine yönelmesi halinde, söz konusu askeri ittifakın dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı görüşü paylaşıldı.