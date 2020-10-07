Rusya’da temizlik görevlisi belediye başkanı seçildi

Rusya'nın Povalikhino kasabasındaki belediye başkanlık seçimine iki aday gösterilmesi zorunluluğu nedeniyle adı aday listesine yazılan temizlik görevlisi Marina Udgodskaya belediye başkanı seçildi. .

Rusya'nın başkenti Moskova'nın yaklaşık 400 km kuzeydoğusundaki küçük Rus kasabası Povalikhino'da belediye binasında temizlik görevlisi olan Marina Udgodskaya, ülkedeki yasalar gereği seçimlere en az iki adayın katılması zorunluluğu nedeniyle adı aday listesine yazıldı.

Seçime giren Udgodskaya, ezici bir üstünlükle mevcut belediye başkanı karşısında seçimi kazandı.

Hayvancılıkla uğraşan ve ailesini geçindirmek için kış aylarında da belediye başkanlığının ofisindeki temizlik görevlisi olan Udgodskaya’nın seçim zaferi, kendisini işe alan görevdeki belediye başkanı için şok etkisi yarattı.

ADI LİSTEYE FORMALİTE OLARAK YAZILDI

Seçimi kazanacağını asla düşünülmeyen ve ismi sadece formalite gereği yazılan Udgodskaya’nın seçim zaferi ülke çapında gündem oldu.

MUHALEFET LİDERİ ZAFERİNİ KUTLADI

Seçimi kazanması nedeniyle şöhreti ülke geneline yayılan Udgodskaya, kısa süre içerisinde yerel seçimlerin en tanınmış kişisi haline geldi. Muhalefet siyasetçisi Dmitry Gudkov, Udgodskaya'yı zaferinden dolayı kutladı.

Rusya'da muhalefet, Udgodskaya'nın zaferini Putin'in iktidar partisi Birleşik Rusya için bir yenilgi olarak gösterdi.

Bir temizlik görevlisinin Putin'in partisini hiçbir seçim kampanyası yapmadan yenmesi büyük ses getirdi.