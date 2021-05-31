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    Rusya'da ters rüzgara kapılan paraşütçü yere çakılarak hayatını kaybetti

    Rusya'da uçuş gerçekleştiren paraşütçü, ters rüzgara kapılınca yere çakılarak feci şekilde can verdi. Paraşütçünün düşüş anları ise kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 31.05.2021 - 21:33
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 21:43
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    Rusya'da ters rüzgara kapılan paraşütçü yere çakılarak hayatını kaybetti

    Rusya’nın Omsk Bölgesi’ne bağlı Maryanovsky şehrinde 50 yaşındaki bir paraşütçü, gerçekleştirdiği uçuşu tamamlanmak üzereyken inişe geçtiği sırada ters rüzgara kapıldı.

    YERE ÇAKILARAK HAYATINI KAYBETTİ

    İniş yapan paraşütçü, ters rüzgarın etkisi ile yere çakılarak feci şekilde can verdi. Çarpmanın etkisi ile vücudunun hemen hemen her noktasında kırıklar tespit edilen paraşütçünün birçok uçuş kulübüne üye olduğu belirtildi.

    Rusya'da ters rüzgara kapılan paraşütçü yere çakılarak öldü VİDEO

    Omsk Havacılık Kulübü Başkanı Andrey Gagarin yaptığı açıklamada, kazada üyelerinin öldüğünü, teknik ve görüntü incelemelerine göre düşüşün ters rüzgardan kaynaklandığını ifade etti.

    Rusya da ters rüzgara kapılan paraşütçü yere çakılarak hayatını kaybetti #1

    DÜŞÜŞ İLE İLGİLİ İNCELEME YAPILACAK

    Rusya İçişleri Bakanlığı’na bağlı Omsk Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise, kaza ile ilgili resmi soruşturmanın başlatıldığı, ölen paraşütçüye otopsi yapıldığı ve düşüş ile ilgili teknik incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

    Rusya da ters rüzgara kapılan paraşütçü yere çakılarak hayatını kaybetti #2

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