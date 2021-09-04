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    Rusya'da, Vladimir Putin'i uyaran genç konuşuluyor

    Öğrenciler ile buluşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçmişteki savaşlar hakkında konuşunca "Büyük Kuzey Savaşı’nı", "7 Yıl Savaşları" olarak söylemesi üzerine bir öğrenci tarafından uyarıldı.
    • İHA
    • 04.09.2021 - 05:01
    • Güncelleme : 04.09.2021 - 05:18
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    Rusya'da, Vladimir Putin'i uyaran genç konuşuluyor

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir öğrencinin arasında yaşanan yaşanan diyalog sonrası ilginç anlara şahit olundu.

    Rusya’nın uzak doğu bölgelerinden Vladivostok’ta öğrenciler ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir takım önemli konular hakkında fikirlerine yönelik açıklamalarda bulundu.

    Rusya da, Vladimir Putin i uyaran genç konuşuluyor #1

    PUTİN'İN HATASINI DÜZELTTİ

    Konu, Rusya’nın geçmişteki savaşlarına gelince Putin'in, "Büyük Kuzey Savaşı’nı", "7 Yıl Savaşları" olarak ifade etmesi üzerine, Rusya'nın Vorkuta kentinden programa katılan Nikanor Tolstoy isimli bir öğrenci, Putin’in bu hatasını düzeltti.

    Putin ise, öğrencinin anlık çıkışını kafasını sallayarak onayladı.

    Rusya da, Vladimir Putin i uyaran genç konuşuluyor #2

    ÖĞRENCİ TAKDİR EDİLDİ

    Öğrenci ile Putin arasındaki yaşanan bilgi savaşı Rusya’da bir anda gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı ise, öğrencinin okul hayatında sorunlarla karşılaşabileceğini savunurken aynı zamanda genç öğrenciyi de takdir etti.

    Ülkedeki tartışmaların üzerine ise Kremlin’den gündem olaya ilişkin açıklama geldi.

    Rusya da, Vladimir Putin i uyaran genç konuşuluyor #3

    "BAŞKAN BUNUN BİR DERS OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR"

    Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, polemik sonrası öğrenciyi savunarak, "Kimsenin böyle başarılı bir çocuğa sorun çıkaracağını düşünmüyorum. Başkan Putin bu diyaloğun kendisi için bir ders olduğunu düşünüyor. Hatasını düzelttiği için Vladimir Putin’in öğrenciye teşekkür ettiğini unutmayın. Arkadaşları, Tolstoy’un başarılı bir öğrenci olduğundan bahsediyor ve herkes onun harika bir geleceği olacağından emin" ifadelerini kullandı.

    Ayrıca Peskov, Tolstoy'un okul hayatında sorun yaşamayacağını garanti ettiklerini de belirtti.

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