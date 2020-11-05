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Rusya'dan ABD başkanlık seçimi yorumu
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD seçimleriyle ilgili yorum yapmak için kesin sonuçları beklediklerini ifade etti.
- DHA
- 05.11.2020 - 12:47
- Güncelleme : 05.11.2020 - 13:07
ABD'deki başkanlık seçimleriyle ilgili Rusya'dan gelecek açıklama merak ediliyordu.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, halihazırda kritik eyaletlerde oy sayımının sürdüğü ve Demokrat aday Joe Biden'ın yarışı önde götürdüğü seçimlerle ilgili kısa bir açıklama yaptı.
KREMLİN "YORUM YOK" DEDİ
Peskov, sonuçların henüz netlik kazanmaması nedeniyle bir yorum yapmayacaklarını söyledi.
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