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    Rusya'dan ABD başkanlık seçimi yorumu

    Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD seçimleriyle ilgili yorum yapmak için kesin sonuçları beklediklerini ifade etti.
    • DHA
    • 05.11.2020 - 12:47
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 13:07
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    Rusya'dan ABD başkanlık seçimi yorumu

    ABD'deki başkanlık seçimleriyle ilgili Rusya'dan gelecek açıklama merak ediliyordu.

    Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, halihazırda kritik eyaletlerde oy sayımının sürdüğü ve Demokrat aday Joe Biden'ın yarışı önde götürdüğü seçimlerle ilgili kısa bir açıklama yaptı.

    KREMLİN "YORUM YOK" DEDİ

    Peskov, sonuçların henüz netlik kazanmaması nedeniyle bir yorum yapmayacaklarını söyledi.

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