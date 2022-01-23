Rusya'dan Belarus'a askeri sevkiyat sürüyor

Rus ordusuna bağlı askerler ve araçlar, tatbikat kapsamında Belarus'a gönderildi. Ukrayna ile yaşanan gerilim sırasında Moskova'nın hamlesi dikkat çekti.

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik askeri harekat hazırlığı içinde olduğu söylentileri, tatbikat sevkiyatıyla yeni bir boyut kazandı.

"Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatı için Belarus’a askeri sevkiyatlarına sürdüren Rus ordusu, iki S-400 hava savunma sistemini ve 12 Su-35 savaş uçağını bu ülkeye gönderdi.

RUSYA ASKER GÖNDERMEYE DEVAM EDİYOR

Sevkiyat, demir yoluyla da yapılmaya devam ediyor. Tank ve ağır zırhlı araçların da sevkiyat kapsamına alınması, Ukrayna ile gerilimi tırmandıracak bir hareket olarak değerlendiriliyor.

Rusya ile Belarus'un ortak askeri tatbikatı 10 Şubat’ta başlayacak. Pantsir-S hava savunma füze sistemleri de tatbikatta yer alacak.

Rusya tatbikat için Su-35 savaş uçaklarını Belarus'a gönderdi ViDEO

ASKERİ ARAÇ SEVKİYATI

Gazeteci Gulsum Khalilova, söz konusu tatbikata ilişkin Rus ordusunun hazırlıklarından fotoğraflar paylaştı. Karelerde, trenlere yüklenen askeri araçlar ve Rus askerleri görülüyor.

İNGİLTERE'NİN AÇIKLAMASI RUSYA'YI KARIŞTIRDI

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'da Rus yanlısı yönetim kurma planı yaptığının tespit edildiğini açıklamıştı.

Açıklamada, "Elimizde, Rus hükümetinin Kiev'de Rus yanlısı bir lideri göreve getirmek istediğini gösteren bilgi var. Eski Ukraynalı milletvekili Yevhen Murayev potansiyel bir aday olarak görülüyor." denilmişti.

RUS ELÇİLİK: PROVOKASYON YAPMAYIN

İngiltere'deki Rusya Büyükelçiliği, yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

Büyükelçiliğin açıklamasında, "Londra'yı, mevcut aşırı sıcak durumda çok tehlikeli olan gülünç retorik provokasyonları durdurmaya ve Avrupa güvenliği konusunda güvenilir garantiler sağlamak için gerçek diplomatik çabalara katkıda bulunmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

ESKİ VEKİLİ UKRAYNA'DA İKTİDARA GETİRME PLANI İDDİALARINA TEPKİ

"Rusya'nın, ulusal güvenliğe tehdit oluşturan bir kişi olarak Moskova'nın yaptırımları altındaki eski milletvekilini (Yevhen Murayev) Kiev'de iktidara getirme planlarına ilişkin son haberler tamamen hikayelere dayanıyor." denildi.

"RUSYA VE BELARUS SAVAŞ İSTEMİYOR"

Bu arada tatbikatın yapılacağı ülke olan Belarus'tan Ukrayna krizine ilişkin açıklama geldi.

Ukrayna sınırı yakınında bulunan Luninets yerleşim birimindeki hava savunmada görevli askeri birlikleri ziyaret eden Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ve Belarus’un savaş istemediğini söyledi.

Lukaşenko, "Savaş istemiyoruz. Sadece zor ve kötü olduğu, rahatsızlık verdiği için değil, insan için insanlar için askerler için korkunç olduğu için istemiyoruz. Tanrı korusun, savaş herkesi etkiler. Bu yüzden savaşmak istemiyoruz. 75 yıl kadar önce ne tür bir savaşın bittiğini hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"BİZİ YENMENİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Bununla birlikte Lukaşekon Rusya-Belarus Birlik Devleti’nin ordularına karşı konulması halinde gerekenin yapılacağına işaret etti.

Belaruslu lider, "Bizi yenmeniz mümkün değil. Brest’ten Vladivostok’a bizim insanlarımızı yenmeniz mümkün değil. Bunu pek çok kişinin denediğini hatırlıyoruz." dedi.