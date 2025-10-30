Rusya'dan bir yıl içinde Ukrayna ile barış sağlanabileceği mesajı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen 9. Future Investment Initiative Forumu'nda açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, dikkat çeken ifadeler kullandı.



ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya'nın petrol şirketlerine yönelik kararlarına değinen Dmitriev, ABD yaptırımlarının küresel petrol fiyatlarını yükselteceğini ve ABD'de akaryakıt fiyatlarını artıracağını belirterek bu durumun ABD'deki Cumhuriyetçi Parti'nin ara seçimlerdeki performansını olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Dmitriev, konferansta ABD, Suudi Arabistan ve Rusya'nın dünyanın en büyük doğal kaynak sahipleri olarak öne çıktığını söylerken taraflar arasında iş birliği çağrısında bulundu, bunun dünyayı daha güvenli hale getirmeye yardımcı olacağının altını çizdi.

"BİR YIL İÇİNDE BARIŞ SAĞLANABİLECEĞİNE İNANIYORUZ"

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin başlıklara da değinen Dmitriev, "Herkes şu anda Rusya çevresindeki bölgesel çatışmalara odaklanmış durumda ancak biz bunun daha büyük bir çatışmaya dönüşmesini istemiyoruz. Bunun için de şimdiye kadar yaptığımızdan daha iyisini yapmak zorundayız, daha kötüsünü değil" ifadelerini kullandı.

Dmitriev, savaşın sonlandırılmasına ilişkin kendisine yöneltilen, "Bir yıl içinde barış sağlanacağına inanıyor musunuz?" sorusuna, "Öyle olacağını düşünüyoruz" cevabını verdi.