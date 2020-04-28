Rusya'dan Hafter'e tepki: Onaylamıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Libya'nın çözüm sürecindeki mevcut krizinin, tek taraflı kararların alınması için gerekçe olmadığını vurguladı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde imzalanan 'Suheyrat Anlaşması'nın geçerli olmadığını ve ülkenin başına geçtiğini söyledi.

Darbeci Hafter, kendi kontrolündeki bölgelerde gerçekleştirilen sokak gösterilerine işaret ederek, "ülkenin başına geçmesi konusunda halkın kendisine verdiği yetkiyi kullandığını" iddia etti.

MOSKOVA'NIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Rusya, Hafter'in tek taraflı kararına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Lavrov, "Hafter’in devlet başkanlığı ilanını onaylamıyoruz." dedi.

Lavrov, "Libya'nın çözüm sürecindeki mevcut kriz, tek taraflı kararların alınması için gerekçe değil." diye konuştu.