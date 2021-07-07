Rusya'dan İngiltere, ABD ve AB'ye: Karadeniz'e burnunuzu sokmayın

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, HMS Defender gemisiyle provokasyon düzenleyen İngiltere ve müttefiklerine Karadeniz'e burunlarını sokmama çağrısı yaptı.

Rusya ile Batılı ülkeler arasında Karadeniz'de süre gelen gerilim devam ediyor.

İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Defender muhrip gemisinin düzenlediği ve Rus güçlerinin uyarı ateşiyle karşılık verdiği olay hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Londra ve Washington'un çatışmaya gebe durumlarda bile Kiev'e göz yummaya hazır olduğunu belirtti.

"BURAYA BURNUNUZU SOKMAYIN"

Karadeniz'deki hadiseyi provokasyon olarak niteleyen Ryabkov, "Provokatörlerle mümkün olduğunca açık konuşmak, bir dahaki sefere provokasyonlarını bir kenara bırakmaları ve buraya burnunu sokmamaları gerektiğini tane tane anlatmak gerekir" dedi.

Ryabkov, Moskova'nın her macerapereste karşılık vermeye hazır oduğunu ekledi.

Rusya'dan İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi-Video

RUSYA İLE İNGİLTERE ARASINDA GEMİ GERİLİMİ

23 Haziran'da Rusya'nın savunma yetkilileri, Kırım açıklarından geçip ülkenin karasularını ihlal eden Defender gemisine uyarı ateşi açıldığını ve geminin rotasının bombalandığını duyurmuştu. Rusya tarafından ‘provokasyon’ olarak görülen olayın hemen ardından Moskova’daki İngiliz Büyükelçi, Rus Dışişleri’ne çağrılmıştı.

İngiliz yetkililerse geminin Rusya’nın karasularından değil, Ukrayna’nın karasularından geçtiğini savunmuştu.

Kırım, Ukrayna’daki aşırı milliyetçi grupların eylemlerinin yarımadaya sıçraması ardından 2014’te düzenlenen bir referandum ile Rusya’ya bağlandı. Ancak İngiltere ve diğer Batılı güçler, Kırım halkının kendi geleceğini belirleme hakkını kullandığı bu referandumun sonuçlarını tanımıyor.