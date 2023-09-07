Rusya'dan Odessa'ya İHA'lı saldırı: Liman altyapısı hasar gördü Odessa'da saldırılarını yoğunlaştıran Rus ordusu, liman altyapısını ve tahıl silolarını hedef aldı. Rusya'ya ait 25 İHA'nın vurulduğu belirtildi.

AA

Rusya'nın Odessa bölgesindeki saldırılarına bir yenisi eklendi.

Rus ordusu, saldırı insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdi.

İHA'lı saldırı sonrası ortaya çıkan tabloya ilişkin Ukrayna tarafından açıklama yapıldı.

5 gün içinde dördüncü saldırı

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper, Rusya'nın gece saatlerinde bölgenin güneyindeki İzmail ilçesine İHA'larla 3 saat boyunca saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Kiper, bunun son 5 gün içinde ilçeye yapılan dördüncü saldırı olduğuna işaret etti.

Liman altyapısı zarar gördü

Saldırı sonucu birkaç yerleşim yerinde sivil yapı ve liman altyapısının, tahıl silosu ve idari binanın hasar gördüğünü kaydeden Kiper, bir kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da gece Rus ordusunun Sumi ve Odessa bölgelerine Şahed-136/131 tipi İHA'larla saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

25 İHA imha edildi

Çoğunun Odessa'nın güney bölgeleri yönünde olmak üzere Rusya'ya ait toplam 33 İHA fırlatıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Hava kuvvetlerinin Ukrayna savunma güçlerinin hava savunmasıyla iş birliğinde 25 İHA imha edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)