Rusya'dan "Putin-Trump arasında yeni bir zirve" yanıtı: Gerekli koşullar sağlanmadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yeniden bir zirve yapılacak mı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, başkent Moskova'da gazetecilere Rusya-ABD arasındaki ilişkilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD İLE DOĞRUDAN UÇAK SEFERLERİNİN BAŞLATILMASI VURGUSU

ABD ile temasları sürdürdüklerini dile getiren Ryabkov, "Gündemimiz geniş. Güvenlikle ilgili konular, gündemin merkezinde yer alıyor." dedi.

ABD ile doğrudan uçak seferlerinin başlatılmasından yana olduklarını dile getiren Ryabkov, ancak bu konuda herhangi bir gelişmenin olmadığını belirtti.

PUTİN İLE TRUMP ARASINDA YENİDEN ZİRVE YAPILMASI İHTİMALİNİ DEĞERLENDİRDİ

Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump arasında yeniden zirve yapılması ihtimaline ilişkin ise şunları kaydetti: