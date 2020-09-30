Rusya'dan Türkiye'ye Azerbaycan mesajı: Destek vermeyin

Dağlık Karabağ topraklarında işgal girişiminde bulunarak sivilleri hedef alan Ermenistan'a karşı harekete geçen Azerbaycan için Türkiye'nin destek mesajları, Kremlin'i rahatsız etti.

Ermenistan'ın saldırıları sonrası Azerbaycan sınırında gerilim ve çatışma hali sürüyor.

Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısının ardından Azerbaycan'ın başlattığı karşı harekat sonrası çok sayıda kayıp veren Ermenistan'da son olarak Ermeni Başbakan Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın Türkiye'nin askeri yardımıyla sınırlarını genişletmeye çalıştığını söyledi.

Türkiye ise Dağlık Karabağ için Azerbaycan'a her türlü desteğin sağlanacağını uluslararası kamuoyuna duyurdu.

RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE: AZERBAYCAN'A DESTEK VERİLMESİNİ ONAYLAMIYORUZ

Rusya ise Türkiye'nin Dağlık Karabağ krizinde Azerbaycan'a destek açıklamalarını onaylamadıklarını bildirdi.

Türkiye'nin Azerbaycan'a her türlü desteği vermeye hazır olduğu yönündeki açıklamasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Elbette bu tür açıklamaları desteklemiyoruz, kabul etmiyoruz. Dün de söylediğim gibi, yangına körükle gidilmemeli. Tüm bölge ülkelerini itidale, çatışmanın taraflarını da askeri faaliyetleri derhal durdurmaya çağırıyoruz." dedi.