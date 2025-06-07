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Haber Merkezi

Rusya, hava üslerine yönelik büyük çaplı İHA saldırısının ardından Ukrayna’ya karşılık verdi.

İstanbul’da 2 Haziran’da gerçekleştirilen zirvenin hemen sonrasında gelen bu misilleme, gerilimi daha da tırmandırdı.

KİEV’E EN YOĞUN SALDIRI

Kremlin, Kiev’e savaşın başlangıcından bu yana en yoğun saldırılardan birini düzenledi.

Füze ve kamikaze drone’larla yapılan saldırı, başkentte büyük çapta hasara ve endişeye yol açtı.

Ukrayna, Rusya’nın 45 füze ve tam 407 insansız hava aracıyla saldırdığını duyurdu.

RUSYA: YANIT VERİLDİ

Saldırının misilleme olduğunu Rusya Savunma Bakanlığı da doğruladı.

Moskova'nın açıklamasında "Ukrayna'nın Rusya'ya karşı terör saldırılarına yanıt verildiği" ifade edildi.

Rus ordusundan yapılan açıklamada ise Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarla vuruduğu belirtildi.

Rusya'nın misillemesi Kiev'le sınırlı kalmadı. Ülkenin batısındaki Lviv ve Volin kentleri de hedef alındı.

Ternopil ve Lutsk'ta da enerji ve altyapı tesisleri vuruldu.

Ukrayna ordusu ise Rusya'nın Engels kentine önleyici saldırı yaptığını açıkladı.

Hava üslerine yapılan saldırılarda üç yakıt deposunun imha edildiği ifade edildi.

PUTİN "MİSİLLEME YAPACAĞIZ" DEMİŞTİ

Ukrayna geçen haftasonu Rusya'ya bir dizi saldırı yapmıştı.

Saldırılardan birinde, Rusların nükleer silah taşıma kapasitesine sahip 41 bombardıman uçağı imha edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a, misilleme yapacağını söylemişti.