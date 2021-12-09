Rusya’dan, Ukrayna’ya saldırma iddialarına yalanlama

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Gerasimov, ülkesinin Ukrayna’ya saldıracağı yönündeki iddiaların yalan olduğunu söyledi.

Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov başkent Moskova'da yabancı devletlerin askeri ataşelerinin katıldığı brifingde, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gerasimov, ülkesinin Ukrayna'ya saldırı düzenlemek için hazırlık yaptığı yönündeki iddiaları yalan olarak nitelendirdi.

“ASKERİ FAALİYETLER, MİLLİ TOPRAKLARIMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR”

Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı yönündeki iddiaları değerlendiren Gerasimov, açıklamalarında şu sözleri kaydetti:

“NATO ülkeleri, Rus birliklerin ülkemizin içindeki hareketliğine aşırı derecede önem veriyor. Askeri birliklerin eğitim esnasında yer değiştirmesi, herhangi bir devletin silahlı kuvvetleri için rutin bir uygulamadır. Askeri faaliyetler, milli topraklarımızda gerçekleştiriliyor ve bildirimi gerektirmiyor. Basında yer alan 'Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı düzenlemek için hazırlık yaptığı' yönündeki iddialar yalandır."





Gerasimov, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta Javelin antitank füze sistemlerinin kullanıldığına dair bildirimler yapıldığını aktararak, "Ukrayna yönetiminin, Donbas sorununu güçle çözme yönündeki her türlü kışkırtıcı eylemi engellenecektir." dedi.

“ABD'NİN, RUSYA'NIN DOĞUSUNDAKİ SINIRLARINDAKİ UÇUŞ SAYISINDA CİDDİ ARTIŞ VAR”

ABD'nin Rusya'nın doğusundaki sınırlarında varlığını artırdığını belirten Gerasimov, "Son zamanlarda, Amerikan stratejik hava kuvvetlerinin, ülkemizin doğu sınırlarının yakınlarında uçuş sayısında ciddi bir artış var. Her durumda, hava savunma sistemlerimiz, bu tür hedefleri zamanında tespit ediyor ve olayları önlüyor." diye konuştu.

Gerasimov, silah kontrolü sisteminin bozulduğunu vurgulayarak ABD'nin silah geliştirme konusunda kısıtlamaları kaldırmaya çalıştığını belirtti.

“KONUŞLANDIRILAN FÜZELER GÜVENLİK İÇİN CİDDİ TEHDİT”

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) ve Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildiğini anımsatan Gerasimov, "Orta ve kısa menzilli füzelerin Avrupa ve Asya Pasifik bölgesinde konuşlandırılması, bölgesel ve küresel güvenlik için ciddi tehdit oluşturuyor." dedi.

Gerasimov, ABD'nin uzayda silah yarışının engellenmesi konusunda uluslararası yükümlülüklerini üstlenmeye hazır olmadığını vurguladı.

SURİYE MESELESİ

Suriye meselesine de değinen Gerasimov, bu ülkede yasa dışı bulunan silahlı unsurların etki alanlarını genişletmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Buna da terör örgütlerine karşı mücadelenin etkinliğini azaltan ABD ile bazı ülkelerin Suriye'de yasa dışı bulunması yol açıyor." diye konuştu.

Türkiye'den örnek veren Gerasimov, Türkiye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ile ilgili anlaşmaların uygulanması ve ateşkesin sağlanması yönündeki çalışmaları sürdürdüğünü dile getirdi.