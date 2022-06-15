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    Rusya'nın arzını azaltacağı duyurusu Avrupa'da gaz fiyatlarını artırdı

    Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzını azaltacağı duyurusunun ardından 98,5 eurodan başlayan doğalgazın megavatsaat fiyatı, 109 euroya çıktı.
    • 15.06.2022 - 17:26
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 17:42
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    Rusya'nın arzını azaltacağı duyurusu Avrupa'da gaz fiyatlarını artırdı

    Rusya-Ukrayna savaşının ardından başlayan enerji krizi büyüyor...

    Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören temmuz vadeli gaz kontrat fiyatı, dün megavatsaat başına 97 eurodan kapandı.

    Fiyatlar yüzde 10 arttı

    Fiyatlar, Türkiye saatiyle 16.53'te açılışa göre yüzde 10'dan fazla artarak megavatsaat başına 109 euro oldu.

    Fiyat artışında Rusya etkisi

    Fiyatlardaki artışta, Rus enerji şirketi Gazprom'un teknik sorunlar nedeniyle Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatını azaltacağı uyarısı etkili oldu.

    Ayrıca Gazprom'un, İtalyan enerji firması ENI'ye sağladığı gaz akışında yüzde 15'lik kesintiye gitmesi fiyatları tırmandırdı.

    Rusya nın arzını azaltacağı duyurusu Avrupa da gaz fiyatlarını artırdı #1


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