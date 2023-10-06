Rusya’nın bütçesi 9 ayda 1,7 trilyon ruble açık verdi Rusya’nın bütçesi yılın 9 ayında 1,7 trilyon ruble (yaklaşık 16,9 milyar dolar) açık verdi. Bunda dünya ülkelerinin savaştan dolayı Rusya'ya uyguladığı enerji yaptırımları en önemli etken olarak dikkat çekti.

ensonhaber.com Girdiği savaş nedeni ile uğradığı yaptırımların etkisiyle ekonomik sorunlar yaşayan Rusya'da bütçe açığı alarm veriyor. Rusya Maliye Bakanlığı'nca yayınlanan verilere göre, ülkenin bütçe gelirleri 9 ayda 19,7 trilyon ruble seviyesinde gerçekleşti. 1,7 trilyon ruble açık verdi Söz konusu dönemde, bütçe giderleri ise 21,4 trilyon ruble seviyesinde gerçekleşirken bütçe 1,7 trilyon ruble açık verdi. Ülkenin petrol ve doğalgaz gelirleri, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,5 azalarak 5,5 trilyon rubleye gerilerken petrol ve doğalgaz dışı gelirler ise yüzde 26 artarak 14,2 trilyon rubleye yükseldi. Putin de kabul etmişti Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada, ülkesinde bütçenin bu yıl gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) yüzde 1 oranla açık vereceğini söylemişti.