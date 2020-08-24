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- Rusya'nın Novosibirsk kentinden Antalya'ya uçuşlar başlayacak
Rusya'nın Novosibirsk kentinden Antalya'ya uçuşlar başlayacak
Rus hava yolu şirketi S7, 5 Eylül'den itibaren uçuşları gerçekleştireceğini duyurdu.
- Haber Merkezi
- 24.08.2020 - 17:06
Koronavirüs salgını sonrasında yeniden başlatılan Rusya ile Türkiye arasındaki seferlere bir yenisi daha eklenecek.
Rus S7 Hava Yolları, 5 Eylül'den itibaren Novosibirsk'ten Antalya’ya uçuşları başlatacağını açıkladı.
HAFTADA 4 GÜN UÇUŞ
Novosibirsk-Antalya uçuş biletlerinin satışa sunulduğunu belirten şirket, haftada 4 gün uçuş gerçekleştireceğini kaydetti.
Günler, salı, perşembe, cumartesi ve pazar olarak belirlendi.
Pobeda Hava Yolları, 17 Eylül'de Kazan’dan Antalya'ya seferle gerçekleştirmeyi hedeflediğini bildirmişti.