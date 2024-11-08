Rusya'ya giden Kuzey Kore askerleri erotik içerik bağımlısı oldu

Haber Merkezi

Kuzey Kore, Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya yaklaşık 10 bin asker yollamıştı.

Kendi ülkelerinde filtreli internete alışan Kuzey Koreli askerler, Rusya cephelerinde kısıtlaması olmayan internetle tanıştı.

Hiçbir çevrimiçi yasağın bulunmadığı internette uzun vakitler geçirmeye başlayan askerlerde, beklenmedik bir bağımlılık gelişti.

EROTİK İÇERİK BAĞIMLISI OLDULAR

Financial Times'ın Dış İlişkiler sorumlusu Gideon Rachman, Rusya cephesinde savaşan güvenilir bir kaynağından aldığı bilgiye göre, Kuzey Koreli askerlerin erotik içeriklere kolayca erişmelerinin ardından bağımlı olduklarını bildirdi.

Erotik içerik bağımlılığı nedeniyle görevlerini suistimal eden Kuzey Koreli askerler, Moskova için bir sorun haline geldi.

İNTERNET YASAKLANINCA VPN AÇTILAR

Moskova yönetimi, internet kullanımını kontrol altına almak için TSPU olarak bilinen bir düzenleme sistemi kurdu.

Ancak askerler VPN gibi araçlar sayesinde bu sansürleri aşarak erotik içerikleri izlemeye devam etti.

KUZEY KORE'NİN İNTERNET AĞI

Kuzey Kore'de internet erişimiNİN, sadece devletin izin verdiği ve "Kwangmyong" olarak bilinen kapalı bir ağla sınırlı olduğu biliniyor.

Bu ağda yalnızca devlet propagandası yer alıyor ve dış dünyaya erişim tamamen kısıtlı.