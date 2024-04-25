Ryanair patronu O'Leary: Göçmenleri Ruanda'ya 'mutlulukla' uçuracağız İrlanda merkezli hava yolu, İngiltere Başbakanı Sunak'ın göçmenlerle ilgili planını desteklemeye hazır olduğunu ilan etti.

AA & Ensonhaber

Ryanair'in İcra Kurulu Başkanı Michael O'Leary, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın göçmenleri Ruanda'ya sınır dışı etme planınını desteklediğini söyledi.

İrlanda merkezli hava yolunun patronu, göçmenleri "mutlulukla" Ruanda'ya uçuracağını belirtti.

O'Leary, söz konusu uçuşlarla ilgili İngiliz hükümetinden kendilerine henüz teklif gelmediğini anlattı.

"Bu iş için mutlulukla teklif veririz"

Bloomberg'e konuşan O'Leary, Başbakan Sunak'ın eleştiri konusu olan politikasını uygulamasına yardımcı olmaktan "çekinmeyeceğini" dile getirdi ve ekledi:

Hükümet ek sınır dışı uçuşları veya başka uçuşlar arıyor olursa, bu iş için mutlulukla teklif veririz.

Başbakan Sunak: Uçuşlar yapılacak

İngiltere Başbakanı Sunak, Birleşmiş Milletler ve diğer ilgili kuruluşların konuyu "tekrar düşünmesi" yönündeki çağrılarına rağmen uçuşlara başlayacaklarını söylüyor.

Göçmenleri Ruanda'ya gönderme planını hayata geçireceklerini söyleyen Sunak, "Aması falan yok. Ruanda'ya bu uçuşlar yapılacak." demişti.

Sunak, sınır dışı işlemlerinin 10-12 hafta daha başlama ihtimalinin düşük olduğunu kabul ederken, bu da en erken temmuz anlamına geliyor.

İlk uçağa izin verilmedi

İngiliz hükümeti, Nisan 2022'de hazırlanan plan kapsamında, düzensiz göçmenleri ve ülkeye yasa dışı yollarla girip sığınma talebinde bulunanları, Ruanda'ya gönderme hedefini açıklamıştı.

Ülkede muhalefet, insan hakları örgütleri ile Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluşun tepki gösterdiği karar, Yargıtay ve Yüksek Mahkemece yasaya uygun bulunmuştu.

Söz konusu kararın ardından Haziran 2022'de Ruanda'ya 7 kişiyi taşıyan ilk uçuş ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararıyla durdurulmuştu. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, Yüksek Mahkeme'de yeni bir dava açmış, mahkeme de 19 Aralık 2022'de Ruanda uçuşunun yasal olduğuna karar vermişti.

Ruanda 'güvenli ülke'

Plan kapsamında, Ruanda'daki diğer göçmenlerle aynı haklara sahip olacak söz konusu kişilerin yasal talepleri için destek verilecek. Ruanda'nın sorumlulukları, bağımsız gözlemciler tarafından kontrol edilecek.

Yasa tasarısıyla Ruanda, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilebileceği güvenli ülke kabul edilecek. Ruanda'nın güvenli olduğunu gösterir yasal adımlar ve uygulamalar da hayata geçirilecek.