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    Samoa'da ilk koronavirüs vakası

    Samoa Başbakanı, ülke sınırları içerisinde ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2020 - 09:01
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    Samoa'da ilk koronavirüs vakası

    Neredeyse tüm ülkelere yayılan koronavirüs salgınının görülmediği sayılı ülkeler arasındaki Samoa'da ilk vaka tespit edildi.

    Samoa Başbakanı Tuilaepa Sailele Malielegaoi, açıklama yaparak geçen hafta Yeni Zelanda'nın Auckland kentinden gelen bir denizcinin, karantina tesisinde yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

    KARANTİNAYA ALINDI

    Başbakan Malielegaoi, hastanın şu an bir hastanede karantinada olduğunu belirtti.

    Şimdiye dek yalnızca Tonga ve Nauru gibi Pasifik'teki birkaç ada ülkesinde koronavirüs tespit edilmedi.

    Samoa da ilk koronavirüs vakası #1

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