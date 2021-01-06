Koronavirüs testini daha yaygın hale getirmek isteyen San Diego Üniversitesi, kampüsüne koronavirüs test kiti otomatı yerleştirdi.

Tüm dünyaya yayılan koronavirüse karşı ülkeler ve kurumlar çeşitli önlemler almaya devam ediyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego Ünivrsitesi'de koronavirüse karşı yeni bir önlem aldı.

Üniversite, ülke çapında bir dalgalanmaya hazırlanırken yenib fikir bularak koronavirüs test kitlerini kolay ulaşılabilir hale getirdi.

BAZI SONUÇLAR AYNI GÜN YÜKLENİYOR

Üniversite kampüsüne kurulan koronavirüs test kiti otomatıyla hizmet sunan San Diego Üniversitesi Öğrenci Sağlığı ve Refahı Başkanı Dr. Angela Scioscia, test kitlerinin daha sonra iade edildiğini ve bazı sonuçların aynı gün içerisinde öğrenci portalına yüklendiğini söyledi.

San Diego Üniversitesi’ne koronavirüs test kiti otomatı kuruldu VİDEO



KİT SAYILARI BİNLERE ULAŞTI

Üniversiteye koronavirüs test kiti otomatı koyulmasının ardından Cumartesi günü birkaç yüz kit, Pazar günü 1000'den fazla kit dağıtılırken, Pazartesi günü 2.000'den fazla kitin dağıtıldığı söylendi.

ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLİYOR

Sık sık test olduklarını söyleyen öğrencileri teşvik etmek amaçlı 10 haftalık testleri sonucunda 50 dolarlık hediye kartları da verileceği üniversite tarafından belirtildi.