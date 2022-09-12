Petrol
94.97
2.29%
Euro
18.4532
0.75%
Dolar
18.2276
-0.04%
Altın
1.012
0.58%
Borsa
364
3.36%
Bitcoin
411.604
4.13%
BTXN Coin
6.74
-3.43%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C

    San Francisco'da yaşayan evsizlerin çarpıcı durumu

    Teknoloji şirketleriyle konuşulan kentteki evsizlerin oluşturduğu manzara kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2022 - 16:55
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 17:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    San Francisco'da yaşayan evsizlerin çarpıcı durumu

    ABD, dünyanın en büyük ekonomisi olmasının yanı sıra barındırdığı yaklaşık 600 bin evsizle de dikkat çekiyor.

    Ülkenin sokaklarında yaşayan yüz binlerce evsiz, özellikle kış mevsiminde zorluklarla karşılaşıyor.

    ABD'nin arka sokaklarındaki durum

    Çoğunlukla Silikon Vadisi'yle konuşulan San Francisco'daki manzara göze çarptı. Kentteki bazı caddelerin neredeyse tamamı evsizlerle dolu.

    Yol kenarında yerlerde yatan çaresiz insanların kavga ettiği anlar kameraya yansıdı. Oradan geçenlerin, yaşananlara kayıtsız kalması da dikkat çeken bir diğer durum oldu.

    San Francisco'da yaşayan evsizlerin çarpıcı durumu ViDEO

    Teknoloji şirketleri kiraları etkiliyor

    Büyük teknoloji şirketleri nedeniyle insanların San Francisco'ya akın ettiği, bu yüzden ev fiyatlarında ciddi oranlarda artış yaşandığı belirtiliyor.

    Düşük gelirli insanların ise yüksek kiraları karşılayamaz hale gelirken, bu tablo da sokaklarda kalanların sayısını artırıyor.

    San Francisco da yaşayan evsizlerin çarpıcı durumu #1

    Nerede kaç evsiz var

    ABD'de en büyük evsiz nüfusa 80 bin kişi ile New York, 65 bin kişi ile Los Angeles ev sahipliği yapıyor.

    Ülkenin ve dünya siyasetinin kalbi konumundaki başkent Washington DC'de de yaklaşık 7-8 bin evsiz olduğu tahmin ediliyor.


    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    Advertorial

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Gaziantep FK ile Ümraniyespor berabere kaldı
    Futbol

    Gaziantep FK ile Ümraniyespor berabere kaldı

    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 12 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
    Yaşam

    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 12 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Görüş Bildir