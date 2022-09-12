Teknoloji şirketleriyle konuşulan kentteki evsizlerin oluşturduğu manzara kameraya yansıdı.

ABD, dünyanın en büyük ekonomisi olmasının yanı sıra barındırdığı yaklaşık 600 bin evsizle de dikkat çekiyor.

Ülkenin sokaklarında yaşayan yüz binlerce evsiz, özellikle kış mevsiminde zorluklarla karşılaşıyor.

ABD'nin arka sokaklarındaki durum

Çoğunlukla Silikon Vadisi'yle konuşulan San Francisco'daki manzara göze çarptı. Kentteki bazı caddelerin neredeyse tamamı evsizlerle dolu.

Yol kenarında yerlerde yatan çaresiz insanların kavga ettiği anlar kameraya yansıdı. Oradan geçenlerin, yaşananlara kayıtsız kalması da dikkat çeken bir diğer durum oldu.

San Francisco'da yaşayan evsizlerin çarpıcı durumu ViDEO

Teknoloji şirketleri kiraları etkiliyor

Büyük teknoloji şirketleri nedeniyle insanların San Francisco'ya akın ettiği, bu yüzden ev fiyatlarında ciddi oranlarda artış yaşandığı belirtiliyor.

Düşük gelirli insanların ise yüksek kiraları karşılayamaz hale gelirken, bu tablo da sokaklarda kalanların sayısını artırıyor.

Nerede kaç evsiz var

ABD'de en büyük evsiz nüfusa 80 bin kişi ile New York, 65 bin kişi ile Los Angeles ev sahipliği yapıyor.

Ülkenin ve dünya siyasetinin kalbi konumundaki başkent Washington DC'de de yaklaşık 7-8 bin evsiz olduğu tahmin ediliyor.