Sanchez: BM, gerçekliği yansıtmıyorsa varlığını sürdüremez

İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen “4. Demokrasiyi Savunma Toplantısı”, Latin Amerika’dan çok sayıda liderin katılımıyla başladı. “Aşırıcılığa karşı mücadele” temasıyla gerçekleştirilen toplantıda küresel siyaset, demokrasi ve uluslararası sistem tartışıldı.

"ÇOK TARAFLI SİSTEM YENİLENMELİ"

Açılış konuşmasını yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Birleşmiş Milletler ve mevcut uluslararası düzenin günümüz şartlarına uyum sağlaması gerektiğini vurguladı. Sanchez, “Kurallara dayalı uluslararası düzene inanıyoruz ancak çok taraflı sistemin acil şekilde yenilenmeye ihtiyacı var” dedi.

"BM DAHA TEMSİLİ OLMALI"

BM’nin yapısına ilişkin reform çağrısı yapan Sanchez, kurumun değişen dünya gerçeklerini yansıtması gerektiğini belirterek, “Daha demokratik, daha kapsayıcı ve daha temsili bir Birleşmiş Milletler’e ihtiyaç var” ifadelerini kullandı. Sanchez ayrıca BM’nin geleceğinde kadın liderliğine de dikkat çekti.

LULA DA SILVA'DAN SERT MESAJLAR

Toplantıda konuşan Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva ise küresel siyasette tek taraflı yaklaşımları eleştirdi. Lula, “Dünyanın kaderi, her gün bir liderin açıklamalarına bağlı olamaz” diyerek uluslararası sistemde eşitlik ve diyalog çağrısı yaptı.

KÜBA VE EGEMENLİK TARTIŞMALARI

Lula da Silva, Küba’ya ilişkin değerlendirmelerinde dış müdahalelere karşı çıktı ve çözümün Küba halkına ait olduğunu vurguladı. “Hiçbir ülke başka bir ülkeye irade dayatmamalı” dedi.

MEKSİKA'DAN "EGEMENLİK" MESAJI

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise konuşmasında halkların kendi kaderini tayin hakkına dikkat çekti. Sheinbaum, özgürlüğün sosyal adalet ve egemenlik olmadan anlam taşımayacağını ifade ederek, dış müdahalelere karşı durulması gerektiğini söyledi.

Barselona’daki toplantı, uluslararası sistemin geleceği, demokrasi ve küresel güç dengelerinin yeniden şekillenmesine yönelik tartışmalara sahne olurken, liderlerin reform çağrıları dikkat çekti.