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    Şanghay'da karantina kelimesinin kullanımı yasaklandı

    Asya ülkesindeki kentte uygulanan sıkı tedbirlere ilişkin direktif verildiği ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 09:47
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    Şanghay'da karantina kelimesinin kullanımı yasaklandı

    Çin'de koronavirüsün Omicron varyantının yol açtığı vakalar nedeniyle Şanghay kentinde artırılan tedbirler gevşetildi.

    Kentte hayat yeniden normale dönmeye başlarken, Çin medyasıyla ilgili bir iddia ortaya atıldı.

    Karantina kelimesiyle ilgili talimat

    Şanghay'daki yetkililerin, medyaya "karantina" terimini kullanmaktan kaçınması talimatını verdiği belirtildi.

    Guardian'da yer alan habere göre, Çin medyasına kısıtlamalardaki değişiklikler hakkında bilgi yayması söylendi, ancak “karantinanın sona erdirilmesi” ifadesini kullanmamaları istendi.

    "Bu nedenle 'karantinanın sona erdirilmesi' diye bir şey yok"

    Konuyla ilgili yapılan "Vuhan'dan farklı olarak, Şanghay hiçbir zaman bir karantina ilan etmedi, bu nedenle 'karantinanın sona erdirilmesi' diye bir şey yok." şeklindeki açıklamaya yer verildi.

    Medya kuruluşlarına gönderildiği belirtilen direktifte ayrıca, "Şanghay'ın tüm bölümleri statik yönetim tarzı bastırma ve askıya almalara maruz kaldı, ancak şehrin temel işlevleri bu dönem boyunca çalışmaya devam etti. İlgili önlemlerin geçici, koşullu ve sınırlı olduğunu vurgulayın." denildiği kaydedildi.

    Aylardır süren karantina

    Şanghay sakinleri, iki aydan fazla bir süredir yaşadıkları yerlerden dışarı çıkamamıştı.

    Şanghay da karantina kelimesinin kullanımı yasaklandı #1


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